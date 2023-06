Guarda-redes Bento pressiona para vir para a Luz

Está tenso o braço de ferro entre o Athletico Paranaense e o Benfica nas negociações pelo guarda-redes Bento Krepski. Nenhuma das partes mostra vontade de ceder, o que está a arrastar o fecho do processo.sabe que o jogador de 24 anos, tido como uma das grandes promessas do futebol brasileiro, no posto específico, está muito entusiasmado com a possibilidade de dar o salto para a Europa e de jogar ao mais alto nível, nomeadamente na Champions.

Leia mais no Correio da Manhã