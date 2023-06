Família de Joana quer hospital de Portimão em tribunal

A família de Joana Nascimento, a jovem de 25 anos que morreu uma semana depois de ter sido atacada pelo ex-namorado, em Lagoa, está a ponderar avançar com uma queixa contra o Hospital de Portimão, que deu alta à jovem, horas depois do crime, apenas com medicação. A vítima acabou por morrer, com uma infeção generalizada, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.Leia mais no Correio da Manhã