Magistrados e advogados pedem textos com menos “palha”

Em carta aberta, 36 profissionais de Justiça apelam a uma reflexão sobre textos judiciais demasiado longos. Magistrados e advogados apontam peças processuais extensas em que “as citações abundam e o essencial perde-se no meio da palha”.No texto, elaborado pelo juiz Santos Cabral, o procurador Euclides Dâmaso Simões e o advogado Castanheira Neves, é defendido que “nas últimas três décadas, sem que o legislador o tivesse autorizado, pois as regras vigentes não diferem das que as precederam há quase um século, passaram a ser proferidas acusações de dimensão extraordinária, a que se seguiram contestações e outros expedientes de defesa de idêntico jaez e decisões judiciais de consequente enormidade”.

