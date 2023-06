Shakira revela como soube da traição de Piqué

Cantora colombiana recorda numa entrevista o duro momento por que passou em meados de 2022.

Shakira admitiu numa entrevista à revista 'People', da Colômbia, que soube da traição de Gerard Piqué através da imprensa. A cantora colombiana tinha o pai, de 91 anos, internado nos cuidados intensivos quando leu que o então jogador do Barcelona a traía com Clara Chía, uma funcionária da empresa do futebolista, sua atual companheira.Tudo aconteceu em meados de 2022. "Juntou-se tudo, o meu mundo desmoronava-se. Soube pela imprensa que tinha sido traída enquanto o meu pai estava na UCI. Pensei que não sobreviveria a tanto. O homem que mais amei na vida, o meu pai, partia quando mais precisava dele, não podia falar com ele nem receber os conselhos que tanto precisava do meu melhor amigo."A cantora não esquece o apoio de William Mebarak, não obstante o seu delicado estado de saúde: "Foi a Barcelona consolar-me quando eu estava consumida pela tristeza, devido à minha separação. Foi assistir à primeira comunhão do Milan [filho mais velho da cantora] e sofreu um grave acidente. A recuperação foi dura e lenta, mas é um homem maravilhoso."