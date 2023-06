Presidente do senado espanhol obriga líder da oposição a declarar quanto recebe

Em maio de 2022, Feijóo declarou que tinha recebido 85.601 euros pela atividade política. PSOE defende que valor deve ser atualizado.

O líder do Partido Popular (PP) espanhol, Alberto Feijóo vai ter de declarar quanto recebe pelo partido conservador, informa o jornal El Mundo. Decisão do presidente do senado, Ander Gil, foi instada pelo PSOE, partido socialista liderado pelo líder do governo espanhol.O galego Feijóo tem até dia 4 de julho para declarar os rendimentos pagos pelo partido que comanda. O presidente do senado informou que é obrigacão dos senadores informar os vencimentos "não só quando se inicia ou finaliza trabalhos", mas também quando houver "uma alteração na situação inicialmente declarada".Feijóo é senador desde maio de 2022, quando declarou que tinha recebido, em 2021, 85.601 euros pela atividade política.