Golpe de calor mata português de 40 anos em França

Homem terá sofrido um ataque cardíaco devido às altas temperaturas, enquanto trabalhava numa obra.

Um trabalhador português de 40 anos morreu numa obra, na segunda-feira, em Orgon, em França. O homem terá sofrido um ataque cardíaco devido às altas temperaturas, informa a imprensa local.A primeira análise permitiu suspeitar do motivo de morte do português, que não caiu nem apresentava ferimentos. Na segunda-feira a localidade do sul de França teve máximas de 35 graus.O caso está a ser investigado pelas autoridades, que aguardam os resultados da autópsia para confirmar a causa da morte.