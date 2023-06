Membro da máfia chinesa que executou homem a tiro em Setúbal detido em Espanha

Jun Jun Fang tinha 32 anos quando foi morto com um tiro nas costas e cinco na boca por ter falhado um empréstimo de 70 mil euros.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, esta terça-feira, em Espanha, um membro da máfia chinesa de 42 anos que

.

A investigação da PJ permitiu concluir que o suspeito terá transportado a vítima da capital portuguesa para Setúbal, onde a baleou mortalmente, antes de abandonar o cadáver.



O detido contou com a colaboração de outro sicário da máfia, Shuxiau Zhang, de 50 anos, que entretanto já tinha sido localizado pela PJ num hotel em Madrid e condenado.



Jun Jun Fang tinha 32 anos quando foi morto com um tiro nas costas e cinco na boca por ter falhado um empréstimo de 70 mil euros à máfia chinesa. A rede criminosa é responsável pelo tráfico de meixão, uma enguia bebé que sai de Portugal para o mercado asiático a 20 mil euros por quilo.



Os dois homicidas, que estavam em Portugal com documentos falsos, têm antecedentes por homicído tentado, extorsão e tráfico de droga.



matou uma pessoa a tiro em maio de 2019