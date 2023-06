Morte de Julian Sands confirmada. Restos mortais encontrados na Califórnia são do ator

Ator britânico estava desaparecido desde 13 de janeiro.

O britânico participou em séries como "24", "Dexter" ou "Smallville".

A morte do ator britânico Julian Sands, vencedor de um Óscar, foi confirmada esta terça-feira, cinco meses depois de ter desaparecido quando fazia uma caminhada nas montanhas perto de Los Angeles, informam as autoridades, citadas pela Reuters.A maioria dos restos mortais encontrados este sábado foram identificados pelo médico legista do condado de San Bernardino como pertencentes ao ator, que foi dado como desaparecido na noite do dia 13 de janeiro. O artista ficou incontactável depois de ter realizado uma caminhada na serra de San Gabriel, no monte San Antonio, a norte de Los Angeles, assolada por grandes tempestades durante o inverno.