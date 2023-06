Portugal vence Bélgica com golo nos últimos minutos e apura-se para os 'quartos' do Europeu de sub-21

Seleção Nacional subiu ao 2º lugar da grupo A.

Yorbe Vertessen aos 65'.



A equipa portuguesa marca encontro com a vencedora do grupo C, Inglaterra, nos quartos-de-final do Europeu sub-21, no próximo domingo.

A seleção portuguesa venceu Bélgica, na tarde desta terça-feira, e apurou-se para os quartos-de-final do Europeu de sub-21.A equipa portuguesa estava em situação difícil após ter somado apenas um ponto nos dois primeiros jogos da fase de grupos mas a vitória contra a Bélgica, aliada ao empate no jogo entre os Países Baixos e a Georgia (1-1) permitiram aos comandados de Rui Jorge o apuramento no segundo lugar do grupo A, com 4 pontos.No jogo desta terça-feira marcaram por Portugal João Neves aos 56' e Tiago Dantas aos 89'. Para os belgas marcou