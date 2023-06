Lágrimas e emoção na homenagem ao eterno ‘menino Tonecas’

Mulher e filhos pediram para não irem de preto e, em vez de flores, fazerem donativos à Casa do Artista. A maioria acedeu.

A Basílica da Estrela, em Lisboa, encheu-se esta terça-feira de familiares e amigos que quiseram homenagear Luís Aleluia, de 63 anos. E foram muitas as caras conhecidas que marcaram presença no velório do ator, em especial do mundo das artes e da televisão. Para além de muitos atores, os principais canais estiveram representados - por exemplo, por Daniel Oliveira e Cristina Ferreira, diretores de Entretenimento da SIC e da TVI, respetivamente -, bem como o governo, na pessoa do ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva.