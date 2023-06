Primo de Mário Costa está no México a recrutar miúdos que sonham ser futebolistas

Francisco Manuel Cardoso diz ser diretor-geral da Bsports. Estava a angariar mais menores na América Latina quando foram as buscas, mas não voltou a Portugal.

Francisco Manuel Cardoso, primo de Mário Costa, ex-presidente da Liga de Clubes, está fugido à Justiça. O ex-presidente da União Sport Club de Paredes e diretor-geral da Bsports disse que estava no México, quando as buscas ocorreram, mas ainda não voltou.Leia mais no Correio da Manhã