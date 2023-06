Mafioso assassino chinês preso após o tentarem matar em Madrid

Executou compatriota em Setúbal, em 2019, Com um comparsa já condenado. Estava desde agosto num hospital de Madrid.

Li Shunshang foi apanhado e já está em preventiva em Portugal. Era procurado desde maio de 2019: com um segundo sicário - Shuxiao Zheng, preso em fevereiro de 2022 e condenado há semanas a 23 anos de prisão - da máfia chinesa dos empréstimos e tráfico de meixão, assassinaram em Setúbal um compatriota. Jun Jun Fang tinha 32 anos e foi executado com seis tiros (cinco na boca e um na nuca). Temia-se que Shunshang tivesse fugido para a China, mas, tal como Zheng, nunca terá saído de Madrid, onde a rede criminosa tem base num hotel.