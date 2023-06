Roger Schmidt pressiona para Gonçalo Ramos ficar no Benfica

Treinador sabe que com uma oferta de 80 milhões de euros Rui Costa pode não resistir.

As propostas que até ao momento chegaram ao Benfica por Gonçalo Ramos, por estarem aquém do que a SAD pretende, estão a jogar a favor das pretensões de Roger Schmidt. O treinador já fez saber a Rui Costa que gostava de continuar com o jogador no plantel para 2023/24. Mais do que isso, vê nele um jogador nuclear na estratégia e nas dinâmicas da equipa.Saiba mais no Correio da Manhã