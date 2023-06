Marcelo quer Dia de Portugal em Pedrógão Grande

Chefes de Estado e do Governo evocam vítimas do fogo durante homenagem às vítimas.

O Presidente da República e o primeiro-ministro evocaram esta terça-feira em Pedrógão Grande, numa ação conjunta, as vítimas dos incêndios de 2017, com declarações emocionadas. Se Marcelo Rebelo de Sousa sugeriu ao Governo que o 10 de Junho fosse celebrado no próximo ano em Pedrógão, António Costa destacou que o risco de incêndio existe e que é necessário "trabalhar todos os dias para o enfrentar".Saiba mais no Correio da Manhã