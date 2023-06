Herói português esfaqueado e baleado enquanto salvava crianças num ataque em França já está em casa a recuperar

Manuel da Ponte, o herói português esfaqueado e baleado enquanto tentava salvar crianças num ataque em Annecy, em França, onde o homem de Pombal está emigrado, já teve alta do hospital. O emigrante, de 72 anos, está em casa. A recuperação prevê-se longa e difícil.





Manuel estava no lugar errado, à hora errada. O português adora passear com a mulher no jardim de Annecy e era exatamente isso que estava a fazer no dia 8 de junho. Parecia ser uma tarde normal, mas os gritos das vítimas e testemunhas não deixaram ninguém indiferente. Foi aí que Manuel tentou deter o agressor, um refugiado sírio, de agredir mais crianças. Acabou esfaqueado pelo homem e baleado acidentalmente pela polícia francesa. Seis crianças e dois adultos ficaram feridos.