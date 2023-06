Hospital deixa compressa dentro de mulher após o parto

Após sentir desconforto, mulher descobriu numa consulta que tinha uma compressa do tamanho de uma bola de golfe dentro da vagina.

Uma mulher que deu à luz em setembro do ano passado no Hospital Santa Maria, em Lisboa, ficou com uma compressa esquecida dentro da vagina.A parturiente sentiu desconforto durante o pós-parto, o que a levou a tomar analgésicos "de forma ininterrupta" durante duas semanas, de acordo com o Jornal de Notícias. Sem sentir melhoras, a mulher marcou uma consulta privada com a médica que a acompanhou durante a gravidez, que também trabalha no Hospital Santa Maria. Foi na consulta que a paciente ficou a saber que tinha "uma compressa do tamanho um pouco superior a uma bola de golfe" dentro da vagina.A mulher apresentou depois uma reclamação contra o hospital. A Entidade Reguladora da Saúde concluiu que a conduta do hospital foi "negligente e desrespeitadora".