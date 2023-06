Bebé medicado com dose 10 vezes superior à indicada devido a erro na prescrição

Criança de nove meses teve de passar por "uma lavagem ao estômago". Pais apresentaram queixa contra o Hospital de Braga.

Um bebé de nove meses foi medicado com uma dose dez vezes superior à indicada para o seu peso, no Hospital de Braga. O caso aconteceu a 22 de fevereiro do ano passado.A criança foi atendida no hospital para receber a primeira dose de Propranolol, um medicamento indicado para problemas do coração. A enfermeira administrou a dose indicada na etiqueta. No entanto, passados 20 minutos, a mulher foi informada de que a etiqueta tinha sido mal feita, segundo o Jornal de Notícias.Os pais do bebé fizeram uma reclamação contra o hospital, onde referem que o filho teve de passar por "uma lavagem ao estômago".O hospital confirmou o caso e referiu que na origem do erro esteve um problema na conversão de unidades de peso entre a prescrição e a preparação do medicamento.