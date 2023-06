Filho de Luís Aleluia mostra-se desiludido ao ver pessoas vestidas de preto no funeral do pai

João Aleluia pediu que fossem vestidos de "cores alegres" para as cerimónias fúnebres.

O filho de Luís Aleluia, João Aleluia, recorreu às redes sociais para pedir que fossem usadas "cores alegres" no funeral do pai. As cerimónias fúnebres começaram esta terça-feira, nas capelas Exequiais da Basílica da Estrela, em Lisboa, e João mostra-se triste por não ver cumprido o seu pedido.



"No funeral todos de cores vivas vi pessoas hoje de preto o meu pai não merece por favor respeitem-me", escreveu João no Instagram.