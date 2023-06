Indemnizações por morte de 12 emigrantes em França continuam por decidir 7 anos após o acidente.

O Tribunal de Justiça decidiu que a seguradora é a responsável pelo pagamento das indemnizações às famílias dos 12 emigrantes que morreram num acidente de viação em Moulins, França. A decisão chegou sete anos após o acidente e depois de muita contestação jurídica.De acordo com o Jornal de Notícias, os valores das indemnizações vão ser definidos num outro processo a decorrer no Tribunal de Lisboa, que ainda não tem a primeira audiência marcada.Os 12 portugueses, com idades entre os sete e os 63 anos, naturais dos distritos da Guarda e Viseu, vinham da Suíça para passarem a Páscoa em Portugal. O acidente ocorreu na noite de 24 de março de 2016. O grupo viajava numa carrinha ilegalmente adaptada, onde tinham sido acrescentados bancos, que estavam soldados ao chão dão veículo, e sem cintos de segurança. A viatura era conduzida por um jovem, de 19 anos, que não estava habilitado para conduzir o veículo, que estava equipado com um atrelado.A carrinha chocou de frente contra um camião, na Estrada Nacional 79, durante uma ultrapassagem mal calculada. O condutor da carrinha ficou ferido e os 12 passageiros morreram.O dono da carrinha acabou por ser condenado, em França, a quatro anos de prisão e o condutor a três.