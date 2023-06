Incêndio em apartamento em Queluz faz um ferido. Prédio foi evacuado

Morador da residência onde teve início o fogo foi transportado para o hospital.

Um prédio foi evacuado esta quarta-feira após ter deflagrado um incêndio numa habitação do sexto andar, em Queluz, em Sintra. O morador da casa onde o fogo teve início ficou com ferimentos ligeiros por inalação de fumo e foi transportado para o Hospital Amadora-SintraO alerta para a ocorrência foi dado pelas 7h14. O fogo começou na cozinha da habitação que ficou sem condições de habitabilidade. A PSP ordenou que o prédio fosse evacuado por questões de segurança.Os bombeiros deram o incêndio como controlado pelas 9h00 e meia hora depois os moradores puderam regressar ao edifício. No local estiveram 26 elementos dos bombeiros e da polícia, apoiados por sete viaturas.A PJ foi chamada ao local para apurar as causas do incêndio.