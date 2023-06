Ataque russo que fez 10 mortos em restaurante na Ucrânia parecia ter vindo "do fundo da terra"

"Havia muitos gritos de desespero, de horror, e pessoas a correr, jornalistas, mulheres, jovens, idosos", disse o escritor colombiano Abad.

O escritor colombiano Héctor Abad, que estava a jantar no restaurante na cidade ucraniana de Kramatorsk atingido por um míssil russo, descreveu esta quarta-feira a explosão como se "viesse do fundo da terra".

O ataque provocou 10 mortos e mais de 60 feridos, entre os quais a escritora ucraniana Victoria Amelina, que acompanhava Abad e outros colombianos e que se encontra em estado crítico após ter sofrido ferimentos no crânio.

Abad estava no restaurante com o antigo comissário para a paz Sergio Jaramillo e a jornalista Catalina Gomez, ambos colombianos, no momento do ataque russo contra a cidade da região de Donetsk, no Donbass (leste).

Foi "um som muito alto, muito seco, e tudo começou a voar", disse Jaramillo, durante uma conversa telefónica com a agência espanhola EFE quando regressava com Abad a Kiev.

"Caí no chão, foi como se tivesse sido atingido por um raio", disse Abad sobre o que se seguiu.

O escrito colombiano contou que depois olhou para os outros elementos do grupo com que estava a conversar momentos antes.

"Quando consegui levantar-me, vi que Victoria [Amelina] estava muito pálida, imóvel, sentada. Apesar de a termos chamado, ela não reagiu", recordou à EFE.

A escritora ucraniana foi levada para um hospital onde ainda estava a ser tratada.

Tanto Abad como Jaramillo disseram que a realidade parecia estar a acontecer "em câmara lenta" no meio da destruição e do caos causados pela explosão.

"Havia muitos gritos de desespero, de horror, e pessoas a correr, jornalistas, mulheres, jovens, idosos", disse Abad.

"E depois começaram a chegar ambulâncias e pessoas, socorristas, médicos", acrescentou o escritor, que tem obras publicadas em Portugal, como "Oculta" ou "Somos o esquecimento que queremos".

O exército russo disse que o ataque contra Kramatorsk teve por alvo "um posto de comando temporário da 56.ª brigada de infantaria motorizada do exército ucraniano".

A Rússia sempre negou ataques contra civis ou infraestruturas civis na guerra que lançou contra a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022.

Abad e Jaramillo deslocaram-se à Ucrânia para participar na feira do livro de Kiev, onde apresentaram a iniciativa Aguanta Ucrania! ao público ucraniano.

A campanha, lançada por Jaramillo, visa transmitir o apoio da América Latina à Ucrânia e sensibilizar o público latino-americano para a realidade ucraniana.

Jaramillo e Abad deslocaram-se ao leste da Ucrânia para conhecer os crimes de guerra atribuídos às tropas russas, numa viagem que deixou a escritora ucraniana entre a vida e a morte.

Victoria Amelina, 37 anos, é autora de duas novelas e de um livro infantil, e foi distinguida com o prémio literário Joseph Conrad pelo Instituto Polaco de Kiev em dezembro de 2021.