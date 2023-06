Empregado de limpeza desliga frigorífico por estar incomodado com alarme e destrói duas décadas de trabalho cientifico

Funcionário causou um prejuízo ao laboratório de pelo menos um milhão de dólares (cerca de 915 mil euros).

Um empregado de limpeza desligou um frigorífico de armazenamento de um laboratório do Instituto Politécnico Rensselaer, em Troy, Nova Iorque, porque estava incomodado com um alarme e acabou por destruir décadas de trabalho cientifico.

De acordo com o New York Post, o empregado de limpeza acabou por causar ao laboratório um prejuízo de pelo menos um milhão de dólares (cerca de 915 mil euros).

O funcionário estava incomodado com um alarme de segurança do frigorífico, que tinha uma placa na porta a explicar a origem do som, bem como instruções para o silenciar. "Pode pressionar o botão de silenciar alarme/teste por 5 a 10 segundos se quiser silenciar o som", podia ler-se. O empregado carregou no botão e pensou que estava a silenciar o barulho, mas acabou por desligar o frigorífico.

O laboratório já moveu um processo contra a empresa de limpezas."O comportamento e a negligência das pessoas causaram isto tudo. Infelizmente, eles apagaram 25 anos de pesquisa", disse o advogado que representa o laboratório.

O frigorífico de armazenamento do laboratório tinha células e amostras que estavam armazenadas a –80 graus Célcius, que passaram a estar a uma temperatura de -32 graus, o que acabou por danificar ou destruir todo o material.