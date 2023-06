Destroços do submarino Titan retirados do fundo do mar

Restos do submersível foram descarregados num porto no Canadá.

restos submarino

Os destroços do subamarino Titan foram retirados do fundo do mar esta quarta-feira, tendo depois sido descarregados num porto no Canadá.Não ficou claro para onde estavam a ser transportados os destroços, mas espera-se que permitam esclarecer melhor a causa da implosão que matou as cinco pessoas que iam a bordo.

O submersível Titan, que transportava turistas milionários para explorar os destroços do ‘Titanic’, esteve desaparecido durante vários dias. O pior cenário confirmou-se depois: uma "implosão catastrófica" destruiu o submarino e causou a morte instantânea dos cinco ocupantes.



O trágico desfecho foi confirmado depois de um robô subaquático canadiano ter encontrado um "campo de destroços" a mais de 3800 metros de profundidade e a cerca de 200 metros da proa do ‘Titanic’.