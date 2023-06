Ex-autarca da Câmara de Espinho deixa cadeia e passa para prisão domiciliária

Decisão foi do tribunal da relação do Porto.

O ex-autarca da Câmara de Espinho, Miguel Reis, deixou esta quarta-feira a cadeia e passou para prisão domiciliária. Decisão foi do tribunal da relação do Porto.Miguel Reis foi detido no âmbito da operação da Polícia Judiciária, denominada de Vórtex. Em causa estão suspeitas de corrupção ativa e passiva, prevaricação, abuso de poderes e tráfico de influências. O ex-autarca, o chefe da divisão do Urbanismo desta autarquia do distrito de Aveiro dois empresários e um arquiteto foram detidos na sequência de cerca de duas dezenas de buscas, domiciliárias e não domiciliárias , que visaram os serviços de uma autarquia local, residências de funcionários desta e diversas empresas sediadas nos concelhos de Espinho e Porto. O autarca acabou por renunciar ao cargo de presidente da Câmara de Espinho.