A reação de um chimpanzé com 29 anos quando vê o céu pela primeira vez

Vanilla esteve sempre fechada dentro de jaulas.

Um vídeo publicado pelo santuário de chimpanzés, Save The Chimps, mostra o momento em que uma chimpazé de 29 anos vê o céu pela primeira vez, após chegar ao santuário, em Fort Pierce, na Flórida, EUA.Vanilla é um dos animais sobreviventes do Laboratório de Medicina Experimental e Cirúrgia em Primatas de Nova Iorque. Segundo o New York Post, a chimpanzé nunca tinha saído de uma jaula de 1,5 metros quadrados ou de um recinto do tamanho de uma garagem até se mudar para o santuário. Vanilla viveu até aos dois anos no laboratório, que fechou em 1997. Depois foi transferida para a Califórnia, onde ficou confinada num refúgio, que acabou por falir em 2019.No vídeo partilhado pelo santuário é possível ver a felicidade da primata ao ver o céu pela primeira vez."Na Califórnia, Vanilla vivia com cinco chimpanzés dentro de uma jaula com uma vedação de arame, sem relva e com muito pouco enriquecimento", disse o primatologista do santuário, Andrew Halloran, ao New York Post.A nova casa de Vanilla é também o lar de 226 chimpanzés descartados pela indústria do entretenimento, comércio de animais exóticos e de jardins zoológicos."Ela dá-se bem com todos os outros 18 chimpanzés da ilha", disse Halloran, "e tem uma relação particularmente divertida com o macho alfa Dwight - a quem rouba comida".