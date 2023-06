Bebé de um ano morre afogado em piscina insuflável em Barcelos

GNR e Bombeiros de Viatodos foram acionados para o local. A Polícia Judiciária investiga o caso.

Um bebé de um ano morreu, esta quarta-feira, afogado na rua do Outeiro, em Barcelos. Ao que oaputou, o bebé terá fugiu do controlo da ama e acabou por cair dentro de uma piscina insuflável. Os pais da criança estão a receber apoio psicológico no local.O alerta foi dado às 17h00. A ama tinha tudo legalizado e ao seu cuidado estavam outras três crianças.A GNR, o INEM e os Bombeiros de Viatodos foram acionados para o local. A Polícia Judiciária investiga o caso.