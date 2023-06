Onze pessoas e uma empresa julgados por furtos de catalisadores em Lisboa

Onze pessoas e uma empresa vão ser julgados em Lisboa por crimes de associação criminosa, branqueamento, fraude fiscal, detenção de arma proibida, furto, recetação e falsificação de documentos.Em causa está, segundo a acusação, uma rede que se dedicava ao furto de catalisadores, mas também à compra e revenda destes objetos roubados, fugindo ao pagamento de imposto.

No âmbito do mesmo processo foi deduzido um pedido de indemnização civil no valor de 258 mil euros e a perda de bens – casas, viaturas, entre outros – e qualquer quantia monetária detida pelos suspeitos.Cinco dos arguidos estão atualmente em prisão preventiva.