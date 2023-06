‘Mula’ de droga corre para o hospital em Almada com medo de morrer

Jovem de 18 anos com medo de vingança de traficantes expeliu 5678 doses de ‘coca’.

Um jovem de 18 anos, natural da Guiana Francesa e com quase dois metros de altura, deu entrada há uma semana no Hospital Garcia de Orta e pediu para ser internado apesar de não aparentar problemas de saúde. Foi rejeitado, mas voltou horas depois, uma vez que tinha no organismo mais de um quilo de cocaína em bolotas e sabia que poderiam rebentar a qualquer momento, matando-o.



O hospital internou-o mas acionou logo a PSP, que até terça-feira manteve o suspeito sob custódia até expelir as 5678 doses de droga. A perda do telemóvel e o desencontro com os destinatários da ‘encomenda’ esteve na





origem do problema e levou o jovem a temer ser morto pelos traficantes. Quando teve alta, foi

detido. Agora, está em prisão preventiva.