"Estão em choque com a situação": Bebé de um ano à guarda de ama morre afogado

Pais do menino, de nacionalidade brasileira, estavam em Portugal desde fevereiro do ano passado.

Pedro Lucca Rodrigues Araújo, um bebé de um ano, morreu afogado numa piscina insuflável na tarde desta quarta-feira quando estava aos cuidados de uma ama em Silveiros, Barcelos. O alerta chegou às autoridades pelas cinco da tarde. No local, os bombeiros já nada conseguiram fazer para salvar a criança.A Polícia Judiciária de Braga está a investigar o caso. Tudo aponta para o cenário de acidente.Os pais do menino, de nacionalidade brasileira, estavam em Portugal desde fevereiro do ano passado. "Eles estão em choque com a situação. O casal é muito trabalhador e era por isso que o Pedro estava na ama e o outro filho mais velho, de quatro anos, estava no jardim. Alguém da ama ligou à mãe pelas cinco da tarde e disseram que alguma coisa tinha acontecido com ele. Só quando chegou lá é que soube que o menino tinha morrido. Foi um choque. Não sei o que aconteceu, mas a ama nunca tinha problemas com nenhuma criança", disse um amigo da família aoA ama da Segurança Social tinha mais três crianças ao seu encargo. Algumas vizinhas revelaram aoque sempre viram a mulher como sendo "extremamente" cuidadosa.O menino tinha celebrado um ano este mês. A morte de Pedro deixou a comunidade de Silveiro de luto.