Igreja previne abusos sexuais com formação para catequistas

O Patriarcado de Lisboa vai promover, a partir de setembro, um programa de formação dirigido a catequistas e outros responsáveis que, em contexto eclesial, lidam com crianças, jovens e adultos vulneráveis, no âmbito do combate aos abusos.O programa está a ser desenvolvido pelo patriarcado e pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, e prevê 4 áreas: formação de sensibilização para agentes pastorais, formação de formadores, formação de colaboradores das instituições particulares de solidariedade social (IPSS) ou equiparadas e formação para padres e diáconos.Em Lisboa, há 60 mil crianças e adolescentes na catequese e 6 mil catequistas.