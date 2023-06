Famílias vão poder controlar melhor conteúdos vistos por menores nas redes sociais

Instagram, Facebook, Messenger e TikTok implementam ferramentas de proteção quase em simultâneo.

As redes sociais mais usadas em todo o Mundo estão a disponibilizar em simultâneo novas ferramentas de controlo parental e mecanismos que permitem controlar o tempo que se passa online.









A Meta, dona do Facebook e do Instagram, implementou novos sistemas de alertas para ambas as redes. Os utilizadores vão passar a receber notificações sempre que passarem mais de 20 minutos nas plataformas e o modo silencioso, que até agora só estava disponível em alguns países, vai passar nas próximas semanas a ter cobertura global, permitindo definir períodos específicos para não receber notificações das aplicações.

Já o Instagram vai ter também um novo sistema que sugere aos utilizadores que se desliguem da aplicação quando estiverem a ver ‘reels’ em sequência à noite. Os contactos diretos também vão passar a ter novas regras: o envio de vídeos ou imagens a alguém que não tenha autorizado essa ligação direta deixa de ser possível. Também no Instagram, as ferramentas de supervisão parental vão ser reforçadas, para passar a dar aos encarregados de educação a possibilidade de verem quantos amigos em comum o seu adolescente tem com os seguidores e com as contas que segue.





Para o Messenger também há novidades. No ‘Family Center’ as famílias podem agora ver quanto tempo o adolescente passa na ‘app’ e que definições de privacidade e segurança tem ativadas. Os pais passam também a poder ver quem pode enviar mensagens aos filhos ou ver os seus ‘stories’, uma funcionalidade que só existia no Messenger Kids, mas que agora é alargada para a faixa dos 13 aos 18 anos.





Quanto ao TikTok, os pais podem definir (remotamente) palavras e ‘hashtags’ que bloqueiam determinados vídeos.