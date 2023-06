França mobiliza 40 mil polícias para impedir novos confrontos devido à morte de jovem de 17 anos

Últimos dias têm sido marcados pela forte contestação da população. Pelo menos 150 pessoas foram detidas.

O ministro do Interior francês, Gérald Darmanin, anunciou, esta quinta-feira, que vão ser mobilizados 40 mil agentes da polícia às ruas devido à forte possibilidade de novos confrontos no país após a morte do jovem de 17 anos."O Estado deve ser firme na sua resposta, esta noite serão mobilizados 40 mil polícias, incluindo cinco mil na região de Paris", disse Darmanin, citado pela BFM TV.Nahel, um rapaz negro de 17 anos, foi morto pela polícia, esta terça-feira, depois de ter sido mandado parar numa operação STOP em Nanterre, nos arredores de Paris. O momento foi gravado e divulgado.O caso gerou polémica e deixou a população indignada, tendo havido vários protestos e confrontos nos últimos dois dias em França. Esta madrugada, foram detidas pelo menos 150 pessoas nos distúrbios.