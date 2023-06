António Costa acusa BCE de não compreender "a natureza específica do ciclo inflacionista"

António Costa, acusou o Banco Central Europeu (BCE) de "não compreender a natureza do ciclo inflacionista atual".O primeiro-ministro respondia, esta quinta-feira, às perguntas dos jornalistas em Bruxelas, Bélgica. Destacou alguns dos temas que vão ser discutidos na cimeira do Conselho Europeu: A Guerra na Ucrânia; a próxima cimeira com a América Latina e a inflação."Vamos discutir como a crise inflacionista continua a impactar a vida dos nossos cidadãos como também as questões que têm a ver com a competitividade da nossa economia europeia", disse Costa.No que diz respeito às críticas tecidas ao BCE, Costa afirmou que "Hoje, é mais ou menos claro que o aumento de lucros extraordinários têm contribuído mais para a manutenção da inflação que para as subidas salariais. Não compreender a natureza deste círculo limita muito a capacidade de o enfrentar. Esperemos que o governador do BCE se possa retomar uma trajetória de política monetária mais adequada".O líder do Partido Socialista referiu ainda que também vai ser discutida a revisão das regras de governação económica da zona Euro.