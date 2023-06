Jorge Jesus perto de regressar à Arábia Saudita como um dos treinadores mais bem pagos do mundo

Treinador português deverá assinar contrato válido até 2026.

Jorge Jesus está prestes a ser anunciado como o novo selecionador da Arábia Saudita e tornar-se o selecionador mais bem pago do mundo.De acordo com o portal UOL, o treinador português vai assinar, nos próximos dias, contrato válido até 2026 com os sauditas. A concretizar-se, Jorge Jesus irá receber 10 milhões de euros por temporada, o que o irá tornar no selecionador mais bem pago do mundo, roubando o lugar ao selecionador da Alemanha, Hansi Flick, que recebe atualmente cerca de 7,5 milhões de euros por temporada.O objetivo de Jorge Jesus no comando da Arábia Saudita será a qualificação da seleção para o mundial de 2026, que irá decorrer nos Estados Unidos.Jesus vai entrar, também, na lista dos dez treinadores mais bem pagos do planeta. O salário do português ficará muito próximo do valor auferido pelo treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, que recebe cerca de 11 milhões de euros por temporada.Recorde-se que Jorge Jesus é treinador livre no mercado desde o dia 11 de junho quando, após vencer a Taça da Turquia com o Fenerbahçe, anunciou a saída do comando técnico do clube turco.Esta será a segunda passagem do treinador português no Médio-Oriente. Jesus treinou o Al-Hilal na temporada 2018/19, onde ganhou a Supertaça da Arábia Saudita. Para além dos sauditas, Jesus já treinou grandes clubes em Portugal, como o Benfica e o Sporting, e no Brasil, o Flamengo.A contratação de Jorge Jesus para o comando da seleção Saudita faz parte do plano de investimento do país no futebol. O governo Saudita tem o objetivo de transformar o país no novo polo do futebol mundial.