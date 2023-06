440 militares armados assustam utentes da estação da Amadora em hora de ponta

Transporte dos cadetes da Academia Militar para Santa Margarida apanhou de surpresa os utentes da CP às 08h00, em plena hora de ponta.

O batalhão de alunos da Academia Militar (AM), num total de 440 cadetes, saiu terça-feira da Amadora para o exercício de final de ano letivo, o ‘Leão 23’, no Campo Militar de Santa Margarida (Constância), mas o meio de transporte - comboio fretado à CP - assustou os utentes da estação da Amadora. Em hora de ponta, pelas 08h00, tiveram a surpresa de encarar os militares fardados e armados com as espingardas SCAR (Exército) e G3 (GNR).O uso de comboios "é uma prática comum" na NATO e a AM prevê "o treino da projeção de forças recorrendo a via férrea", afirma aoo Exército. Os militares tinham combinado com a CP uma plataforma de embarque exclusiva, "situação que não veio a ocorrer, e à qual o Exército é alheia, levando a que o embarque tivesse de ocorrer numa plataforma definida pela CP" lado a lado com civis.O transporte das armas "foi realizado em segurança", com as mesmas desmuniciadas. Como se treinava um deslocamento real, a arma acompanha sempre o militar, diz aofonte não oficial do ramo, acrescentando que "há umas décadas era muito comum ver centenas de militares nos comboios, agora somos muitos menos...". Já "o transporte de munições é efetuado separadamente, em viaturas militares dedicadas para o efeito e de acordo com as normas de segurança previstas", assegura o Exército.