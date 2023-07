Diogo Costa sem propostas

FC Porto tem até esta sexta-feira para encaixar os milhões de euros para equilibrar contas.

Diogo Costa é o principal ativo do FC Porto, mas não têm surgido no Dragão propostas que agradem pelo guarda-redes, que tem uma cláusula de rescisão de 75 milhões de euros.









Esta sexta-feira, último dia que a SAD tem para encaixar 50 milhões de euros na questão do equilíbrio das contas, é praticamente certo que Diogo Costa não vai sair, pelo menos para já. O Manchester United e o Chelsea são os clubes que estão em campo pelo titular da baliza da Seleção, mas estão longe do valor da cláusula de rescisão.

O FC Porto precisa urgentemente de conseguir liquidez financeira, mas também não quer desfazer-se do seu jogador mais valioso a preço de saldo. Otávio e Taremi são outros dos jogadores com mercado, mas as sondagens de outros clubes foram exploratórias. Ainda assim, a SAD liderada por Pinto da Costa mantém a porta aberta a possíveis negócios até ao fecho do mercado de transferências (final do mês de agosto). Wendell e Toni Martínez são também jogadores que podem sair no defeso e deixar nos cofres alguns milhões de euros em transferências.