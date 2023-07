MP pede mais de 20 anos de cadeia para homicidas de jovem de 15 anos em Setúbal

Em causa estão os crimes de homicídio qualificado, profanação de cadáver e ameaça agravada.

O Ministério Público pediu esta quinta-feira 23 anos de prisão para Leandro Vultos e 22 anos para Ricardo Cochicho, que estão a ser julgados no Tribunal de Setúbal pela morte de Lucas Miranda, ocorrida em outubro de 2020. Durante as alegações finais do processo, a procuradora disse que ficou provado o envolvimento dos dois jovens na morte de Lucas, de 15 anos. Em causa estão os crimes de homicídio qualificado, profanação de cadáver e ameaça agravada.