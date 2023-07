Grupo faz cinco assaltos numa noite no Entroncamento

A PSP está a investigar cinco assaltos que ocorreram na noite de quarta para quinta-feira, no Entroncamento (quatro) e em Tomar (um), em que foram furtados os moedeiros de máquinas automáticas e uma máquina de tabaco.





No Entroncamento, os assaltos ocorreram no tribunal e na conservatória (situada no mesmo edifício), bem como num veterinário e no cineteatro. Em Tomar, o alvo do grupo foi um café.