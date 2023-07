Campanha de entrega do IRS de 2022 termina hoje

A partir de amanhã, declaração atrasada paga 25 euros de multa.

O prazo para a entrega da declaração de rendimentos de 2022 termina esta sexta-feira, estando a partir deste sábado sujeito a uma multa de 25 euros. Quem reúne as condições para entrega do IRS automático (aceitando o pré-preenchimento feito pelo Fisco), não tem que se preocupar já que a AT valida automaticamente a declaração. Até ao passado dia 20, já tinham sido entregues cerca de 5,2 milhões de declarações de IRS. Destas, de acordo com o balanço do Governo, cerca de 33% foram submetidas através do IRS automático e 67% submetidas de forma manual."Das declarações entregues, cerca de 4,5 milhões já foram liquidadas, das quais mais de 2,5 milhões correspondem a reembolsos aos contribuintes, num montante total de perto de 2480 milhões de euros devolvidos às famílias", segundo o Ministério das Finanças.Ainda segundo o Governo, apesar das reclamações sobre atrasos, já foram emitidos mais 110 mil reembolsos que em 2022. Paralelamente, foram emitidas cerca de 720 mil notas de cobrança.