Bolsa Marta Louro já tem finalistas

No final da próxima semana já será conhecido o grande vencedor desta ação.

Já foram selecionados os finalistas da 2.ª edição da Bolsa Marta Louro, que tem como principal objetivo perpetuar a memória da jornalista da CMTV que morreu em serviço a 27 de abril de 2022, e que elege, todos os anos, um jovem para um estágio remunerado na redação do canal.





CM e da CMTV: “É reconfortante verificar que apareceram muitas pessoas jovens do Interior”. Jovens como Bruna Cardoso, que venceu no ano passado “e hoje é uma jornalista a que os telespectadores da CMTV já se habituaram e que vai continuar connosco”, acrescentou o responsável.



Este ano voltou a registar-se uma enorme adesão de todas as regiões do País, conforme salientou Carlos Rodrigues, diretor-geral editorial doe da: “É reconfortante verificar que apareceram muitas pessoas jovens do Interior”. Jovens como Bruna Cardoso, que venceu no ano passado “e hoje é uma jornalista a que os telespectadores dajá se habituaram e que vai continuar connosco”, acrescentou o responsável.

Esta quinta-feira, o júri, composto pelos pais de Marta Louro e a equipa editorial da Cofina, voltou a reunir-se para avaliar as candidaturas. Para a semana será anunciado o grande vencedor. “Estamos a fazer uma lista final para apresentar ao painel, de forma a chegarmos ao nome do grande vencedor, para homenagear a Marta, que é o objetivo principal desta iniciativa”, frisou, por seu turno, David Pinto, diretor de Recursos Humanos da Cofina.





O vencedor terá direito a um estágio de 12 meses, feito em Lisboa ou numa das delegações do CM/CMTV. Ao valor da bolsa mensal juntam-se o subsídio de alimentação e transporte. Poderá ainda ser atribuído um prémio de excelência no final do estágio, em valor a definir, e um contrato de trabalho caso a classificação seja de ‘excelente’.





Para Pedro Louro, a homenagem à filha está a cumprir todos os objetivos a que se propôs. “Ficamos gratos por esta nova edição da bolsa e contentes por termos conhecido a Bruna, que deu continuidade ao legado da Marta na redação, junto dos seus colegas, e por ter garra e vontade de levar a informação aos portugueses”. Bruna Cardoso, a jovem vencedora de 2022, confessa que tem sido “uma honra”, imbuída de “um enorme sentido de responsabilidade”.