Homem que denunciou Christian Brueckner tentou denunciar caso em 2008 mas foi aconselhado a ficar calado

Helge Busching tentou denunciar o principal suspeito no desaparecimento de Maddie.

Helge Busching, o alemão que alertou as autoridades para o possível envolvimento de Christian Brueckner no desaparecimento de Maddie McCann, veio a público referir que a sua denúncia foi ignorada em primeira instância.De acordo com Daily Mail, em 2008, Helge Busching tomou conhecimento do passado sombrio de Brueckner após descobrir que este tinha na sua posse diversos vídeos de abusos sexuais. Nestas gravações, a testemunha destacou que encontrou provas das violações de uma idosa americana e de uma adolescente em Portugal.Nesse mesmo ano, os dois homens voltaram a cruzar-se e, durante uma conversa, o assunto do desaparecimento de Madeleine surgiu. Busching disse que o alemão lhe admitiu que a menina "não gritou".

"Eu pensei, ele sabe isto. Ele tem alguma coisa a ver com isto", aponta a testemunha numa entrevista ao jornal alemão Bild.

Depois de descobrir as cassetes e da conversa suspeita, Busching contactou as autoridades alemãs. Revela agora que foi aconselhado a ficar calado por um polícia."Falei com um agente da polícia que conheço na Alemanha. Ele disse-me para não colocar as minhas mãos naquele assunto", explicou.Após esta tentativa, a testemunha tentou comunicar aquilo de que tinha conhecimento com a Polícia Metropolitana de Londres, mas não obteve resposta."Em 2017, tinha acabado de cumprir uma pena de prisão na Grécia. Quando soube do décimo aniversário do desaparecimento da menina, lembrei-me. Aparentemente, o telefonema não ajudou em nada. Por isso, voltei a contactar a Scotland Yard", aponta.Busching voltou a denunciar Christian Brueckner em 2017.Maddie McCann desapareceu em maio de 2007 na praia da Luz, no Algarve. A menina inglesa tinha apenas três anos. 16 anos depois, o caso permanece sem solução. Brueckner, o principal suspeito, continua a negar qualquer envolvimento.