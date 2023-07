Mulher perde uma perna após ficar presa numa escada rolante em aeroporto da Tailândia

Administração do aeroporto disse estar "profundamente triste" com o acidente e afirmou que vai indemnizar a vítima.

Uma mulher, de 57 anos, ficou esta quinta-feira presa numa escada rolante no aeroporto Don Mueang em Bangkok, na Tailândia, e teve que amputar a perna.

De acordo com a BBC, a mulher tropeçou na própria mala enquanto se dirigia para a zona de embarques. A vítima foi socorrida e levada para o hospital, onde foi operada.

O filho da mulher revelou que toda a família ficou "chocada" e preocupada depois do acidente. "Conversámos um pouco com ela antes e depois da operação. Mesmo que ela tenha mostrado a sua força, sabemos que no fundo está destroçada, porque de repente perdeu uma perna", disse Kit Kittirattana.

A administração do aeroporto disse estar "profundamente triste" com o acidente e afirmou que vai indemnizar a vítima, além de se responsabilizar por todas as despesas médicas.

As causas do acidente estão a ser investigadas.