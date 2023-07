Hungria e Polónia bloqueiam acordo sobre migrações. "Não nos surpreende", garante António Costa

Primeiro-ministro falou aos jornalistas no fim do Conselho Europeu.

Jens Stoltenberg, Costa disse que o encontro decorreu "à porta fechada" e que não tem nenhuma indicação mais clara.





O primeiro-ministro, António Costa, disse esta sexta-feira no final do Conselho Europeu que o bloqueio das migrações por parte da Hungria e da Polónia não surpreende, uma vez que, segundo o executivo, os países "têm uma posição diferente" que revela uma divergência quanto ao pacto das migrações.António Costa afirmou que "é impossível imaginar um mundo sem migrações", acrescentando que "a ideia de eliminar as migrações é tão produtiva quanto a ideia de eliminar o vento".Quando questionado sobre uma reunião com o secretário-geral da NATO,O primeiro-ministro disse que o momento atual da Rússia é um sinal claro de enfraquecimento de Vladimir Putin, mas reforçou que "nada muda o facto de termos de estar do lado da Ucrânia".