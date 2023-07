Tribunal eleitoral declara Jair Bolsonaro inelegível até 2030

TSE atingiu 4 votos a favor, afastando assim o antigo presidente dos cargos públicos por oito anos.

Na quarta sessão do julgamento, o Tribunal Superior Eleitoral brasileiro (TSE) tornou esta tarde inelegível o ex-presidente Jair Bolsonaro por um período de oito anos. O voto decisivo foi dado pela juiza Carmen Lúcia, a primeira a votar na sessão, e que fez questão de revelar como votava mesmo antes de ler a argumentação para essa decisão.

Com o voto de Cármen Lúcia, o TSE atingiu 4 votos a favor da inelegibilidade de Bolsonaro contra apenas 1 pela absolvição, quando faltavam somente dois juízes votar, o que não permitiria alterar o resultado. O resultado final esperado é de que a inelegibilidade de Bolsonaro seja decretada por 5 votos a 2, já que se esperava a essa hora que o próximo a votar, Cássio Nunes Marques, apoiasse Jair Bolsonaro, mas o voto derradeiro será do presidente do TSE, Alexandre de Moraes, que o próprio ex-presidente considera o pior inimigo que já teve porque comanda várias ações contra ele.

Bolsonaro foi acusado de abuso do poder político por, em meados do ano passado, já em plena campanha à reeleição, ter convocado embaixadores de 40 países para uma reunião no Palácio da Alvorada e ter desferido acusações gravíssimas contra o sistema eleitoral brasileiro e o próprio TSE, a quem acusou de estar a preparar uma fraude para eleger Lula da Silva. A maioria dos juízes do TSE avaliou que Bolsonaro usou indevidamente o poder que o cargo lhe dava para convocar os embaixadores e que usou de forma ilícita um edifício público e a cobertura do ato pela imprensa oficial com claros objetivos eleitorais, para tentar alcançar vantagem indevida sobre os adversários nas presidenciais de daí a três meses, violando a legislação.