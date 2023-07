Homem esfaqueado no tórax pela mulher em Braga

Vítima foi transportada para o Hospital de Braga com ferimentos ligeiros.

Um homem, de 67 anos, ficou ferido ao ser esfaqueado pela mulher, no tórax, no interior da casa onde vivem, na rua Conde da Aurora, em Braga. O alerta foi dado às 17h30.No socorro estiveram os Bombeiros Voluntários de Braga e pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação. A vítima foi transportada para o Hospital de Braga, com ferimentos considerados ligeiros.A PSP esteve no local e investiga.