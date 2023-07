Guarda-redes internacional português Beto 'pendura as luvas' aos 41 anos

Beto despede-se com 14 títulos no currículo, cinco dos quais em competições internacionais.

O guarda-redes Beto Pimparel, que representou a seleção portuguesa de futebol em 16 ocasiões, colocou hoje um ponto final na carreira, aos 41 anos, depois de 545 jogos disputados enquanto profissional, despedindo-se através das redes sociais.

"A primeira palavra que me sai é obrigado! E este obrigado vai para o futebol que me elevou para o estado de realização plena durante 33 anos. Dediquei-me com toda a minha paixão, compromisso, a este meu sonho, e chegou o dia em que termino a minha carreira profissional de futebol", lançou Beto no Instagram.

Nascido em Loures, Beto fez o arranque da formação no Ponte Frielas, passando depois para o Sporting, jogando em Portugal pelo Sporting B, Casa Pia, Leixões, Desportivo de Chaves, Marco, Farense, FC Porto e Sporting de Braga.

Em Espanha, representou o Sevilha, na Turquia o Göztepe, na Roménia o Cluj, e na Finlândia o Helsínquia, onde atuou em 2022 e que foi o seu último clube.

"Foi uma jornada maravilhosa cheia de conquistas, mas, mais importante que tudo, a parte humana que conheci e que me acompanhou durante todo este caminho", realçou, deixando agradecimentos aos companheiros, dirigentes e restante pessoal de "todas as equipas" por onde passou, bem como à seleção lusa.

Beto despede-se com 14 títulos no currículo, cinco dos quais em competições internacionais: Liga das Nações da UEFA (2018/19), quatro Ligas Europa (uma ao serviço FC Porto e três a jogar pelo Sevilha), uma Liga portuguesa (FC Porto), duas Taças de Portugal (FC Porto), uma Supertaça portuguesa (FC Porto), uma Taça da Liga (Sporting de Braga), uma II Liga (Leixões), e uma Liga romena (Cluj).

"Agora sim, isto não é uma despedida, é um até já ao futebol", rematou Beto.