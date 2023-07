Benfica explica riscas no equipamento alternativo para 2023/24

Camisola alternativa tem como cor predominante o preto, mas tem cinco riscas coloridas que 'fogem' ao padrão.

O Benfica apresentou esta sexta-feira, de forma oficial, aquela que será a camisola alternativa do clube para a temporada 2023/24. O equipamento alternativo tem como cor predominante o preto, com cinco riscas coloridas, colocadas em zona central da camisola, com as cores azul, amarela, branca, verde e vermelha (da esquerda para a direita). Através de uma nota publicada no site oficial, o clube explicou que este design "é o resultado de uma inspiração bastante especial, a dimensão global do Benfica".

"Esta camisola retrata um sentimento que não se explica, não tem limites, não conhece fronteiras ou fusos horários. Com 5 riscas de cores diferentes, que representam os 5 continentes, esta camisola é uma homenagem aos milhões de benfiquistas que, por todo o Mundo, nunca deixam de amar, acompanhar e levar o nome do clube mais longe", acrescenta o clube encarnado.

Os sócios poderão adquirir a nova camisola alternativa por 90 euros, 10€ mais barato do que o preço para não sócios do clube. O badge de campeão não está incluído no preço da camisola, pelo que terá um preço acrescido.