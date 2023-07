"Grite, continue a gritar": Procuradoras aos berros e empurrões na Madeira

Caso chegou ao Supremo Tribunal de Justiça.

Duas procuradoras do Departamento de Investigação e Ação Penal do Funchal envolveram-se em gritos e empurrões, com a situação a subir ao Supremo. Chefe e subordinada gritaram, bateram portas e um vidro partiu-se.O caso, noticiou o ‘Público’, teve origem na tentativa de entregar uma notificação de transferência de serviço, após aplicação de pena disciplinar. "Grite, continue a gritar, só sabe gritar e tratar-me mal!", foi ouvido"Não está na sua casa", foi dito. "Nunca mais fale comigo", foi escrito.