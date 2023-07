Ministério Público investiga contratação de funcionários na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Em causa estão contratações externas de funcionários, que entraram para a instituição no índice remuneratório mais alto.

O Ministério Público (MP) está a investigar contratações externas de funcionários na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), após ter recebido uma queixa de que entravam para o índice remuneratório mais alto, segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR).

"Confirma-se a receção de queixa relacionada com o assunto mencionado. A mesma deu origem a inquérito que se encontra em investigação no DIAP [Departamento de Investigação e Ação Penal] de Lisboa", informou a PGR, em resposta à agência Lusa.

Em causa estão contratações externas de funcionários na SCML, que entraram para a instituição no índice remuneratório mais alto, enquanto os demais trabalhadores permaneciam com as progressões congeladas.