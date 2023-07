Idoso de 71 anos é preso no Brasil por violar e engravidar a filha e a neta

Homem é acusado de agredir sexualmente todas as filhas.

Um homem de 71 anos foi preso na cidade brasileira de Dourados, no interior do estado do Mato Grosso do Sul, acusado de ter violado todas as filhas e ter engravidado uma delas, de 16 anos, e a neta, de 12, resultado da violação de uma filha mais velha.



De acordo com a investigação, o idoso é avô e pai da criança de 12 anos e pai e bisavô do bebé que vai nascer.

Segundo a denúncia que chegou ao Conselho Tutelar de Menores, que procurou a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, o homem tinha o hábito de violar todas as filhas, e seria também o pai de um menino de quatro anos que a filha de 16 teve. Segundo a denúncia, ele é pai e avô dos netos, o menino de quatro e a menina de 12 anos, que está grávida de nove meses.

A situação não era nova no local onde o idoso vivia com a família, mas veio a público e chamou a atenção das autoridades depois do idoso ter violado sexualmente uma outra filha, de apenas nove anos.



Inicialmente, quando o crime foi descoberto, um vizinho foi dado como principal suspeito, mas depois descobriu-se que o idoso pai da menina era o verdadeiro violador e que já tinha cometido o mesmo crime com outras filhas e com a neta. A polícia procedeu à sua detenção.

A própria família do acusado deu à polícia detalhes dos crimes sexuais que o idoso praticava há muito e que nunca tinham denunciado por medo. Todas as vítimas foram encaminhadas ao Hospital Universitário de Dourados para realizarem exames de ADN que confirmem ou não as denúncias, e o mesmo será feito com o bebé da menina de 12 anos quando nascer.